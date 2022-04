Lost Ark recibe un pase de batalla gratuito y una nueva clase con actualización de abril

Lost Ark se renueva con más contenido. El popular RPG free to play para PC que se puede descargar gratis desde Steam acaba de revelar todos los detalles de la actualización de abril que recibe el nombre de Battle for the Throne of Chaos.

Mediante la publicación de un tráiler en el canal de YouTube de Lost Ark, Amazon Games confirmó que, entre las principales novedades de este parche, se encuentra el Ark Pass, un pase de batalla en el que los gamers tendrán que subir de nivel para desbloquear distintas recompensas, ya sea jugando o completando misiones.

Lo interesante de todo esto es que el Ark Pass contará con dos versiones de paga y una gratuita, siendo esta última la que otorgará varios premios a lo largo de 30 niveles, como una montura, monedas piratas y cofres.

Tráiler de la actualización de abril de Lost Ark

Respecto a las otras dos versiones, encontramos el Premium Ark Pass que costará 1.500 Cristales Reales y ofrecerá una recompensa adicional en cada nivel y el Super Premium Ark Pass con el valor de 3.000 Cristales Reales, que incluye todos los premios anteriores y cofres de selección para la colección de aspectos, un fondo de pantalla y cofres legendarios.

Es importante mencionar que la actualización de abril 2022 de Lost Ark también incluirá el debut de la nueva clase avanzada Artista Marcial, el Glaivier, que se caracteriza por utilizar una lanza corta en la especialidad de Flurry y un glavie si decides ser Focus.

Tanto el Flurry como Focus contarán con distintas habilidades al cambiar de postura, por lo que se recomienda a los fans utilizar cualquiera de ellas y elegir la que más le guste. Asimismo, también se confirma la nueva región Vern del Sur a la que podrás acceder si tienes 1.340 de nivel de equipamiento.