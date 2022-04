¿Cuáles fueron los peores videojuegos basados en películas? Conoce nuestra lista

El mundo del cine ha intentado llevar varios de sus éxitos a las consolas de videojuegos para buscar ganancias entre los fanáticos. Algunos de estos títulos fueron un gran error en el mundo gamer, situación que generó que los fanáticos no perdonen a los creadores por haber dejado tan mal a sus personajes favoritos de la pantalla grande.

Es por ello que en esta nota te mostramos la lista de los peores videojuegos basados en películas que fueron un rotundo fracaso. Tú nos dirás si estás de acuerdo con ella o si deseas agregar algunos más.

¿Haz jugado alguno de ellos? dinos qué tal te parecieron. Foto: guardadorapido

Back to the Future

La incluimos en el listado porque fue una mala versión de la película. La adaptación se reduce a una experiencia arcade que alterna niveles en los que tienes que atrapar incontables relojes despertadores tirados por la calle, coquetear con tu madre en un aula del instituto o esquivar rayos de manera absurda con el DeLorean.

No obstante, hay que reconocer que Back to the Future, el videojuego, se adelantó varios años a la época menos inspirada de los videojuegos en Flash.

Videojuego 1. Foto: retrogamesreview

Batman & Robin

Aunque existe discrepancia en cuál película fue mejor y qué actor representa mejor a nuestro querido héroe, lo cierto es que existe un consenso en algo: el videojuego oficial de Batman & Robin fue una gran decepción.

Aunque visualmente es genial y supera a algunos videojuegos, la movilidad del caballero Oscuro, el modo de juego con el batimóvil y los niveles que transcurren en la carretera, son una verdadera decepción

Videojuego 2. Foto: vidaextra

E.T. The Extra Terrestrian

La increíble historia de ET es una leyenda, ya que se convirtió en el videojuego que hundió, literalmente, a Atari antes de dejar de ser competencia de Nintendo. En este título de Atari 2600, los usuarios controlan al famoso extraterrestre ET en gráficos pésimamente diseñados..

El objetivo del juego es encontrar las piezas de un teléfono que permitirá al marciano contactar con su hogar. Para lograr su objetivo, ET debe recorrer distintas pantallas y agujeros en donde están escondidas las partes, lastimosamente el control es muy básico y la aventura no tiene un rumbo fijo.

La desastroza producción de este videojuego hizo que la compañía tenga millonarias pérdidas, al punto de ser mejor enterrar todos los cartuchos del videojuego antes de guardarlos en un almacen. Este dato se creía un leyenda hasta que en 2017 se demostró que era verdad.