Counter-Strike: ¿es realmente cs_mansion un mapa inspirado en la operación Chavín de Huántar?

Counter-Strike, el videojuego que nació como un mod del legendario Half-Life, fue adoptado por los peruanos como su shooter favorito. Este título desarrollado por Valve no solo nos brindó cientos de horas de diversión, sino que, para algunos, guarda relación con hechos históricos del país, como, por ejemplo, la operación Chavín de Huántar.

Antes de entrar en detalles, debo decir que Counter-Strike es un shooter 3D en primera persona en el que debemos elegir un bando: policía o terrorista, y nuestro objetivo es derrotar al equipo contrario.

No cabe duda de que uno de los mapas más populares entre los peruanos es cs_mansion, un escenario conformado por una inmensa casa de dos pisos que en el interior tiene a los terroristas y a tres rehenes, una casa de perro, una pileta central, un jardín exterior y un túnel que era conocido como ‘ducto’.

Precisamente, este escenario fue parte de la primera beta de Counter-Strike, pero fue retirado rápidamente por su baja popularidad a nivel mundial, pues los jugadores señalaban que presentaba un mal diseño y desbalance.

Sin embargo, el mapa aseguraba horas de diversión para los gamers peruanos que llenaban las cabinas de barrio a inicios de los 2000, y eso bastaba, pues nadie, en ese entonces, lo relacionaba con la toma de la embajada de Japón en Perú.

Por otra parte, según una entrevista realizada a Minh Le, uno de los creadores originales de Counter-Strike, por Ray Ray Afrika, de Utero, para desarrollar el shooter, el creativo realizó varias investigaciones acerca de ataques terroristas famosos durante los últimos años y lo sucedido en Perú fue uno que llamó su atención, ya que le gustaba jugar en mapas que recordasen situaciones de la vida real.

Vista aérea de "cs_mansion". Foto: Steam Community

Hay que resaltar que el creativo en ningún momento señaló que cs_mansion fue inspirada en la toma de la embajada de Japón o en la operación Chavín de Huantar, ya que este escenario fue creado originalmente por Magnus Lind.

Pese a ello, la inmensa mansión, los rehenes dentro de ella, los terroristas, el ducto y los policías fueron los condimentos necesarios para crear la leyenda de que el mencionado mapa había sido inspirado en aquella operación.

Pero lo que muchos no saben es que la residencia del embajador de Japón en Perú sí pudo ser un mapa dentro de Counter-Strike. Para empezar, este escenario llevaba el nombre de Operación Chavín de Huántar o cs_peru, el cual fue creado por el conocido modder Cyberbob.

Lastimosamente, solo llegó a la beta de Counter-Strike 1.5 y, como no recibió el apoyo necesario, no fue incluido en la versión final del videojuego. No obstante, hace poco, en redes sociales se viralizó un video en el que se muestra cómo lucía cs_peru.

Es importante recordar que hoy, 22 de abril de 2022, se conmemora el vigésimo quinto aniversario de la histórica operación Chavín de Huántar, en la que los militares lograron ingresar a la residencia del embajador de Japón por un ducto para rescatar a los 72 rehenes que llevaban 100 días cautivos y eliminar a los miembros del grupo terrorista MRTA.