World of Warcraft se estrenará en consolas? Director de WoW lo aclara

Blizzard celebró hace poco un evento virtual en el que confirmó a World of Warcraft Dragonflight como la próxima expansión del videojuego, así como el lanzamiento de WoW: Wrath of the Lich King Classic. Sin embargo, en ningún momento se refirió sobre la posibilidad de jugar WoW en consolas de Xbox.

Las sospechas sobre la existencia de una supuesta versión de World of Warcraft para consolas inició cuando el portal internacional ComicBook informó que en el subreddit Gaming Leaks apareció un post en el que se mencionaba una “Complete Edition” del MMO listada en los códigos de la sección de próximos lanzamientos de Xbox.

Debido a esta filtración y el cambio de interfaz que recibirá el videojuego en sus próximas actualizaciones, los gamers aún creen que sí habrá una edición de WoW para consolas, lo cual ocasionó que Ion Hazzikostas se pronuncie al respecto.

¿World of Warcraft se estrenará en consolas?

Hazzikostas señaló, en una entrevista con IGN, que los cambios de interfaz que recibirá el videojuego tienen como objetivo mejorar las sesiones de juego para los jugadores actuales y no tiene nada que ver con una versión para consolas.

“No, creo que World of Warcraft es un juego diseñado desde 0 para PC. Creo que solo hemos estado observando las formas en que los complementos a veces se sienten cada vez más necesarios”, explicó Hazzikostas.

De esta manera, se confirma que no habrá una versión de WoW para Xbox o cualquier otra consola, por lo menos a corto plazo. No obstante, aún hay un grupo de usuarios que espera disfrutar del MMO desde esta plataforma, y hasta lo ven posible ya que Blizzard ahora pertenece a Microsoft.