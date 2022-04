Uncharted: Naughty Dog habría confirmado por error un nuevo juego de la saga

Desde hace mucho tiempo se sabe que Naughty Dog se encuentra trabajando en varios proyectos, como The Last of Us Remake y un multijugador para The Last of Us Part II. Sin embargo, estos no serían los únicos proyectos del estudio que pertenece a PlayStation, ya que una trabajadora habría revelado la existencia de un nuevo juego para Uncharted.

Han pasado cinco años desde el lanzamiento de Uncharted 4: A Thief’s End en PlayStation 4, título que forma parte de una colección de juegos llamada Uncharted: Colección Legado de los Ladrones, la misma que ya se encuentra disponible en PlayStation 5 y posteriormente llegará a PC.

Para muchos, este sería el fin de las aventuras de Nathan Drake, aunque todo indicaría que el estudio tendría una nueva historia que contar con el conocido busca tesoros. Las pistas sobre la existencia de este proyecto llegan con la publicación de Christina-Marie Drake McBreatry, reclutadora que, aparentemente, trabaja en Naughty Dog, en su perfil de LinkedIn.

Según la reclutadora, Naughty Dog estaría en la búsqueda de nuevos desarrolladores para trabajar en Uncharted con el siguiente mensaje:

“La oportunidad me permitirá fusionar de mejor manera mis talentos y experiencia con operaciones de relaciones públicas, estrategia de negocio y reclutamiento con mi pasión por los videojuegos y entretenimiento. Es aún más especial poder construir no solo para nuevos juegos, sino para el legado de Uncharted, el cual es muy personal y específico para mi y mi familia”, publicó.

Pese a que McBeartry sea parte de Naughty Dog, es importante tomar con mucha cautela lo publicado por ella, ya que el estudio no ha confirmado la existencia de este proyecto, por lo que estaremos atentos a lo que pueda decir la desarrolladora en los próximos días.