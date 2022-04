Creador de God of War rechaza trabajar para empresa china: “Dejen de matar gente”

Hace mucho tiempo que los videojuegos se convirtieron en una industria millonaria y vale decir que las transacciones con altas cifras se han hecho moneda común. Lo que quizás no es tan frecuente es que se rechacen ofertas millonarias, al menos como lo ha hecho David Jaffe, la mente creadora detrás de God of War y Twisted Metal, quien le acaba de decir no a una de las compañías más importantes de China y de todo el mundo.

Jaffe es una de las individualidades más reconocidas y con mayor experiencia de PlayStation. Si su nombre no te parece familiar, te recordamos que es nada menos que el creador del mismo Kratos y de la saga Twisted Metal.

El aporte de Jaffe para la marca PlayStation es indiscutido para millones. Es por ello que en Tencent, la compañía de videojuegos con más ingresos en el mundo, decidieron contactarlo e intentar convencerlo para que se una a sus filas. Para ello, no escatimaron en esfuerzo y le ofrecieron cifra difícil de ignorar.

David Jaffe: “no quiero nada con ustedes”

Sin embargo, el experimentado productor rechazó la propuesta y no tuvo reparos para decir sus razones. Así lo explico durante su participación en el podcast de Symbols+:

“Un representante occidental de una empresa china se me acercó con una propuesta de 100 millones de dólares. Le dije ‘no, gracias, porque eres Tencent y no quiero tener nada que ver con ustedes’”.

El diseñador expresó abiertamente su opinión sobre el gigante tecnológico chino y la estrecha relación de la que se le acusa tener con el Gobierno de ese país y sus posturas autoritarias. “Dejen de matar gente. Aunque la gente me diga ‘las manos estadounidenses no están limpias’, pues no, no lo están en absoluto, pero nosotros tenemos un sistema que, si realmente nos importara, podríamos cambiarlo. En China, si hablas en contra de la Policía o Gobierno, te secuestran, quién sabe cuándo te volverán a ver”, exclamó.

Al igual que otras compañías como Microsoft y Sony, Tencent ha seguido ampliando sus estudios internos con recientes adquisiciones tanto de compañías como de acciones. Actualmente es dueña parcial de empresas como Activision Blizzard, Epic Games y Ubisoft.

Tencent en China

Una de las críticas más fuertes hacia Tencent es su estrecha relación con el Gobierno chino. Si bien no es una empresa estatizada, ha desarrollado aplicaciones como WeChat, las cuales servirían como herramientas de espionaje.