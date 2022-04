Among Us VR estrena nuevo tráiler y luce más terrorífico que nunca

InnerSloth fue una de las compañías invitadas a participar del Meta Quest Gaming Showcase 2022, un evento dedicado a videojuegos de realidad virtual que estarán disponibles en el Meta Quest, los nuevos visores VR de la compañía de Mark Zuckerberg. Durante su presentación, el estudio reveló un nuevo tráiler de Among Us VR, juego que luce más terrorífico que nunca.

Among Us fue uno de los juegos free to play más populares del último cuarto de 2020, fama que le bastó para llegar a consolas como PlayStation, Nintendo Switch y Xbox. Sin embargo, InnerSloth quiere llevar más allá esta experiencia convirtiendo a los jugadores en tripulantes o impostores.

El nuevo tráiler de Among Us VR duró 2 minutos y nos permite ver cómo será la jugabilidad encarnando a estos personajes, así como realizar las misiones que encontraremos a lo largo y ancho del mapa The Skeld, escenario confirmado para esta versión.

A diferencia del juego para dispositivos móviles, computadora y consolas, en la versión de realidad virtual los jugadores no tendrán una visión amplia del lugar, sino que será desde la perspectiva del tripulante o impostor, por lo que habrá algunos momentos de tensión y nerviosismo mientras recorremos las instalaciones de la nave.

Tríaler de Among Us VR

Otro detalle importante sobre Among Us VR es que InnerSloth confirmó que el videojuego llegará a finales de 2022, posiblemente el 10 de noviembre, como se reveló en una reciente filtración; aunque no será compatible con algunos dispositivos de PlayStation.

Los encargados del desarrollo del videojuego señalaron que el título estará disponible en las tiendas de Meta Store, Steam y PlayStation VR. La descripción del juego en la plataforma de Valve revela que se podrá jugar en Meta Quest, HTC Vive y Valve Index, sin mencionar a Steam Deck.

Por otro lado, el portal Comic Book agrega que, según un comunicado de prensa de InnerSloth, se desvela que Among Us VR no será compatible con PlayStation VR, pero sí con PlayStation VR2 de PS5, cuando este se lance.