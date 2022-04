World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic es anunciado y llegará en 2022

¡Es oficial! Durante la transmisión del evento de World of Warcraft, en el que se confirmó que Dragonflight será la nueva expansión del videojuego, se reveló el primer tráiler de WOTLK Classic, contenido que llegará a finales de 2022.

Warth of the Lich King es la expansión más popular de World of Warcraft y su llegada a WoW Classic era un secreto a voces, ya que desde hace varios meses se venían encontrando varias pistas que vaticinaban su tan esperado anuncio.

Tráiler cinemático de World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Ahora que ya es oficial, Blizzard reveló que todo el contenido protagonizado por el Rey Exánime se podrá disfrutar a finales de 2022, con fecha exacta por confirmar; además, adelantó que los usuarios podrán jugar con la clase de Death Knight a partir del preparche.

“Nos emociona mucho revivir una de las eras más amadas de la historia de Warcraft con Wrath of the Lich King Classinc”, señaló Mike Ybarra, presidente de Blizzard Entertainment. Asimismo, también agregó lo siguiente:

“El lanzamiento original de esta expansión trajo muchas mejoras al juego, además de un villano eterno y una historia épica. Queremos preservar la experiencia auténtica de Classic para quienes busquen rememorar sus días de gloria en Rasganorte, y buscaremos brindar una recreación valiosa y accesible para quienes se embarquen en esta gran aventura por primera vez”, finalizó.

Si has tenido la oportunidad de jugar WoW, debes saber que Wrath of the Lich King es la expansión más popular del MMO de Blizzard, ya que en su lanzamiento logró alcanzar picos de 12 millones de suscriptores. ¿Habrá cambios para esta nueva versión?

De hecho, durante la transmisión del evento de World of Warcraft, se comentó que los jugadores iniciarán esta nueva aventura en Northrend (Rasganorte) desde los mapas de Tundra Boeal o Fiordo Aquilonal, lugares al que podrán acceder desde el nivel 68 en adelante.

Mientras van completando misiones en escenarios con vistas espectaculares, los jugadores tendrán que luchar, al final de la expansión, contra Lich King en Corona de Hielo. Para ello, deberán superar varias dungeons en grupos de 5 en las modalidades normal y heróicas, así como también participar de bandas de 10 o 25 que irán lanzándose de manera gradual. Aquí la lista de raids en orden cronológico.

Raid de Wrath of the Lich King