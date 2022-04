World of Warcraft Dragonflight en vivo: dónde y cómo ver la presentación de la expansión de WoW

World of Warcraft Dragonflight EN VIVO | Llegó el día que todos los fans de WoW estaban esperando. Blizzard realizará un evento digital llamado World of Warcraft Expansión Reveal, en el que se anunciará el próximo gran contenido que recibirá el popular MMORPG, cuyo nombre sería Dragonflight. Conoce aquí dónde y cómo ver esta transmisión desde la comodidad de tu casa.

Con el final de Shadowlands aproximándose, Blizzard ha decidido revelar los primeros detalles sobre WoW Dragonflight, la cual será la novena expansión del popular videojuego. Este contenido permitirá a los gamers explorar nuevas tierras y enfrentar peligrosos enemigos, posiblemente dragones, dentro de mazmorras e instancias.

World of Warcraft Dragonflight presentación EN VIVO

Fecha y horarios por países para ver World of Warcraft Expansión Reveal

El estudio confirmó que hoy, 19 de abril de 2022, a las 11.00 a. m. (hora de Perú), los usuarios podrán ser testigos de lo que será World of Warcraft Dragonflight en un evento digital que se transmitirá desde YouTube y Twitch en los siguientes horarios:

Perú: 11.00 p. m.

México: 10.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Panamá: 11.00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 12.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Si bien aún no se conocen detalles oficiales sobre este contenido del videojuego, la expectativa por el evento es muy grande, ya que muchos jugadores no han quedado satisfechos con la historia desarrollada dentro de Shadowlands, la misma que tuvo como antagonistas a Sylvanas y El Carcelero.

¿Qué se espera sobre el evento de World of Warcraft?

Además de la presentación de World of Warcraft Dragonflight, los jugadores están muy ilusionados por el posible anuncio de Wrath of the Lich King Classic, una de las expansiones más queridas y populares del videojuego.

Recordemos que WoW Classic se ubica en la expansión The Burning Crusade y pronto podría abrir las puertas de Quel’dalas, isla donde se encuentra la dungeon de Magister Terrance y la raid de Sunwell Plateau, cuyo último boss es Kil’Jaeden, siendo este el último contenido de TBC.

PUEDES VER: Activision confirma que no ha discutido con Microsoft sobre la salida de Bobby Kotick

Además, el posible anuncio de WOTLK para WoW Classic va tomando más fuerza luego de que Blizzard publicó una encuesta preguntando a los usuarios si es probable que jueguen la versión Classic de la expansión protagonizada por Lich King.

Blizzard pregunta a gamers si les gustaría jugar Wrath of the Lich King en World of Warcraft Classic. Foto: Reddit - Chadwiko

Por otra parte, también se está especulando sobre la posible llegada de World of Warcraft al sistema de suscripción Game Pass de Xbox, lo cual también abriría la opción de que el popular MMORPG aterrice a la consola de Microsoft.

Esta no es la primera vez que se habla sobre una versión de WoW para consolas, ya que en noviembre de 2021 se encontró en los códigos de la sección de lanzamiento de Xbox una versión llamada “Complete Edition” de World of Warcraft, la misma que iba a lanzarse el 9 de diciembre del mismo año, pero esto no ocurrió, al menos no en ese momento.