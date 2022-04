The Last of Us Remake podría estrenarse en PlayStation 5 en 2022

El silencio de PlayStation durante el primer cuarto del año podría suponer una cosa: grandes lanzamientos para PlayStation 5. Desde hace varios meses, se está especulando sobre The Last of Us Remake, un proyecto que cada vez gana mayor protagonismo debido a las pistas que van apareciendo en redes sociales.

Aunque PlayStation y Naughty Dog no han confirmado la existencia de este, insiders aseguran que el desarrollo de The Last of Us Remake ya estaría casi listo y podría llegar en 2022, información que ha sido alimentada con la publicación de un creativo de la división gaming de Sony.

Se trata de Robert Morrison, animador de PlayStation Studios Visual Arts, quien, desde su cuenta de Twitter, aseguró que lleva trabajando en un proyecto igual de importante que God of War Ragnarok desde hace cinco años.

Si bien no mencionó cuál sería el videojuego, la división de PlayStation Studios Visual Arts ha sido relacionada en varias ocasiones con el remake de TLOU, por lo que su publicación llamó la atención de los fanáticos de Joel y Ellie.

Robert Morrison es part ede PlayStation Studios Visual Arts, división que estaría trabajando en The Last of Us Remake. Foto captura: Twitter

“Fue una grata sorpresa recibir hoy este fantástico regalo del equipo Creative Arts de PlayStation. PlayStation tiene algunos éxitos que saldrán este año”, publicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, se ha descubierto que el creativo es fanático de The Last of Us, lo cual aumenta las esperanzas de que se esté refiriendo al videojuego de Naughty Dog, el mismo que, según otras filtraciones, recibiría importantes mejoras, así como utilizar el potencial de PS5 para ofrecer una mejor resolución, mayor tasa de refresco y optimizaciones de texturas, ya que estaría siendo desarrollado con el mismo motor gráfico de The Last of Us Part II.