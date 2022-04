‘Ninja’ se queja en Twitch de Fortnite porque quitaron su skin: “Creo que Epic Games me odia”

Si hablamos de streamers, Tyler ‘Ninja’ Blevins se ha convertido en uno de los más influyentes de los últimos tiempos. El joven estadounidense de 30 años empezó su carrera en el 2011 y fue recién en el 2017 que saltó a la fama gracias a sus transmisiones de Fortnite, un videojuego free to play (Windows, macOS, PlayStation 4 y Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S) desarrollado por la empresa Epic Games y que por aquellos años empezaba a tomar popularidad.

En esa época, ‘Ninja’ se convirtió en uno de los más famosos de la plataforma de transmisión y forjó una estrecha relación con la compañía, pues tanto Fortnite como él hicieron crecer su comunidad al mismo tiempo.

Como consecuencia de los buenos términos entre ambos, Tyler Blevins se convirtió en el primer creador de contenido que logró obtener su propia skin en el battle royale del videojuego. La skin del streamer apareció por primera vez en la tienda de Fortnite el 17 de enero del 2020.

En la actualidad, el streamer de Twitch cree que las cosas ya no son como solían ser y recientemente compartió que, desde su punto de vista, Epic Games lo excluye de los nuevos eventos y torneos de Fortnite.

Todo comenzó cuando un espectador le preguntó cuándo estará disponible su skin en la tienda de Fortnite, a lo que ‘Ninja’ explicó que el ítem iba a regresar el pasado 11 de abril pero al final hubo un retraso y a la fecha no tiene conocimiento de cuándo regresará finalmente.

“Siento que Epic Games me odia en este momento, de verdad. No me llegó una oferta o por lo menos no sé si me contactaron para formar parte de alguno de estos torneos que organiza mucha de esta gente”, finalizó Tyler Blevins.