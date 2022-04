‘Let me solo her’, el héroe desnudo de Elden Ring, se convierte en leyenda del juego

Este 2022 viene siendo un muy buen año para los videojuegos, ya que varios títulos que se han estrenado durante estos primeros cuatro meses ya se han consolidado en poco tiempo como los mejores de toda la historia. Elden Ring es un claro ejemplo de que los juegos de acción siguen siendo de los más épicos en todo el mundo, no obstante, el RPG de mundo abierto no solo destaca por la complejidad de su historia, sino también por las curiosidades que presenta.

En los últimos días, un personaje del juego se ha convertido en una leyenda para toda la comunidad gamer. Se trata del héroe llamado “Let me solo her”, que tendría como nombre “deja que me enfrente yo solo a ella” si estuviese traducido al español; este guerrero ha llamado la atención de los usuarios, debido a que presenta una equipación bastante particular, portando tan solo un tarro en la cabeza y dos katanas que lo cubren la parte media de su cuerpo, dejándolo prácticamente casi desnudo.

“Let me solo her” ganó bastante popularidad estos últimos días gracias a un cartel en el subreddit de Elden Ring, donde varios usuarios halagan el poder del personaje, que les ha permitido derrotar a Malenia, la jefa más complicada de vencer en todo el título. De momento, el post “Aquí está una leyenda absoluta, déjame solo ella” tiene 40.000 votos a favor, y contando, en Reddit. En el siguiente video, puedes tener un mejor vistazo de cómo usar este curioso héroe.

Con esto, el juego desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco ha obtenido más fama en redes sociales, generando que varios jugadores quieran invocar a este guerrero para derrotar en solitario a la rival más difícil. En tanto, “Let me solo her” no solo tiene es reconocido por ser el héroe más ridículo para vencer a contrincante, sino que es de los que tienen más habilidades en el campo de batalla.