Nuevos juegos de Need for Speed combinarían algunos elementos de anime

Inesperado crossover. Posiblemente, gran parte de la comunidad gamer ha jugado por lo menos una vez alguno de los títulos de Need for Speed, la popular franquicia de carreras de automóviles que debutó en 1994 para el 3DO y que ahora lanzará una nueva entrega este año.

Sobre este juego a estrenarse por parte del desarrollador Criterion, se ha informado que estará ambientado en una versión ficticia de Chicago y, según recientes filtraciones, combinaría un estilo artístico fotorrealista con “elementos de anime”.

Esta noticia llega según el portal gaming VGC, que ha recogido información reciente del periodista de videojuegos Jeff Grubb en el último episodio de su programa Grubbsnax. De acuerdo a los datos de Grubb, el tan esperado proyecto tendría ciertos aspectos relacionados a la caricaturas japonesas, pues este tendría un toque más superficial y detallista.

“Sabes, cuando ves un comercial de autos o algo así y el auto está conduciendo, y, alrededor hay cosas que salen volando. Ese es el tipo de estética que parecen estar buscando”, explicó Grubb respecto a este nuevo juego, del cual se dice que incluirá Autolog y herramientas sociales enfocadas en multijugador, además de la capacidad para personalizar todas las piezas de su automóvil.

Por otro lado, se sabe que, según lo mencionado por Grubb hace unos meses, el próximo Need for Speed renunciaría a un lanzamiento en las consolas PlayStation 4 y Xbox One, por lo que llegaría hasta noviembre de este año para PlayStation 5 y Series Xbox Series S/X.