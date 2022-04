Videojuegos de Nintendo sirvieron como inspiración para la película Turning Red

La directora de Turning Red, Domee Shi, ha sido entrevistada en diferentes portales internacionales, debido al éxito que viene teniendo la reciente película de Pixar. Entre los diferentes temas que hablaba la guionista china-canadiense, estaban las influencias que se tomaron en cuenta para el desarrollo de los personajes, la animación, la trama y el ambiente, citando, sorprendentemente, a los videojuegos de Nintendo.

Resulta que el film tomó como referencia a algunos títulos de la gran N, tales como Earthbound, Zelda y Pokémon, de los cuales quiso replicar el aspecto en los diseños y los movimientos de cada protagonista. Precisamente, sobre el juego de Ness y el de Pikachu mencionó que quedó fascinada con la animación en 3D para las consolas de última generación, mientras que en la entrega de Link, se explayó más, revelando su admiración por el mundo abierto que presenta.

“Hay algo tan atractivo en Nintendo, de cómo son capaces de estilizar su mundo de una manera tan atractiva, gruesa y linda. Cuando estábamos viendo el desarrollo de la apariencia de nuestra película, vimos Breath of the Wild y dijimos: ‘Guau, ¿cómo pueden hacer que el mundo se sienta tan hermoso y rico, pero aún así pueden simplificarlo?’”, explicó Shi en su última tertulia para el medio The Washington Post.

La directora también habló sobre cómo los videojuegos tienen una filosofía más experimental cuando se trata de animación, en comparación con las películas, las cuales tienen un propósito más estético que tienden a tener estilos más establecidos. Dicho esto, es evidente que la industria gaming es actualmente una de las formas más interesantes para analizar y desarrollar nuevas ideas narrativas, ya que es un escenario que cada año evoluciona progresivamente.