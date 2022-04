Nobody Saves the World ya está disponible para PS4, PS5 y Nintendo Switch

Uno más para disfrutar. Nobody Saves the World, el juego de rol de acción del estudio DrinkBox, ya está oficialmente disponible en las últimas consolas de PlayStation y Nintendo Switch. Su lanzamiento, el último 5 de abril, solo se dio para los servicios digitales de Xbox One, Xbox Series X/S, y también para PC desde Steam; no obstante, por fin se ha convertido en un título multiplataforma.

Lo más atractivo del juego se basa en el ambiente mágico, que permite a los personajes asumir diferentes formas y obtener habilidades únicas, que servirán para completar misiones e ir subiendo de nivel.

El protagonista se llamada “Nadie”, quien será el encargado de afrontar complicados retos tan solo con una varita mágica, la cual tiene un detalle especial. Resulta que este artículo, dará la capacidad de modificar la apariencia, en más de 15 formas completamente diferentes. Por ejemplo, se podrá encarnar a un caballo, un culturista o un dragón, entre otras opciones que dependerán de cada nivel.

¿Qué más se sabe sobre Nobody Saves the World?

En la historia principal, Nadie es una criatura zombi pálida y carnosa, que tendrá que sobrevivir en una aventura que inicia en una pequeña cabaña. Sin poder recordar su pasado, deberá afrontar una presunta amenaza que todos los aldeanos temen, la cual solo puede ser evitada por un poderoso mago llamado Nostramagus.