Jugador de Elden Ring pasa todo el juego atacando solamente con el trasero de su personaje

Los videojuegos, al igual que la vida, pueden dar varias sorpresas, pues los usuarios a veces se atreven a realizar gameplays inimaginables en un día normal. Algunas de estas decisiones logran convertirse en hazañas históricas o anécdotas graciosas.

Por ejemplo, la comunidad de fanáticos Elden Ring no ha dejado de descubrir formas creativas de enfrentarse a los enemigos legendarios que esperan en Lands Between, por lo que, el fin de semana pasado, el speedrunner Distortion2 se despertó con ganas de llamar la atención mundial. ¿Cómo? Realizó un reto bastante inusual que consistía en vencer a todos los jefes del juego usando solo sus gluteos. No, no leíste mal, usaba solo el trasero de su personaje.

Resulta que por medio del ataque usado en la Ceniza de Guerra “Ground Slam”, que traducido al español sería como “culada”, el popular creador de contenido logró ser una de las primeras personas en matar a un dios con sus nalgas. El gameplay completo de esta aventura lo puedes ver en el siguiente video:

Cabe resaltar que, por más gracioso que suene, esta tarea es sumamente complicada, ya que se debe calcular el tiempo exacto que duran las animaciones de cuerda para este movimiento y el tiempo preciso para realizar el golpe de manera segura hacia el oponente. Asimismo, para este hito gamer también se utilizó mucha magia, la cual aumentó su poder e incrementó los elementos de su equipo con el fin de tener un mejor escudo para defenderse.