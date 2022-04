El MMO de League of Legends está en riesgo de nunca lanzarse

La incertidumbre se mantiene. La comunidad de League of Legends (LoL) está bastante preocupada, ya que, lo que se viene temiendo desde hace unos meses, parece que está próximo a confirmarse. De acuerdo a Greg Street, Productor Ejecutivo del anunciado MMO de LoL, no hay garantía de que este juego se lance. Precisamente, lo que comentó fue lo siguiente: “Somos optimistas, pero nunca sabes hasta que esté”.

Los testimonios fueron compartidos a través de sus redes sociales, donde ha dado ciertos detalles sobre el estado del desarrollo del multijugador masivo online de la franquicia de Riot Games que se anunció en diciembre del 2020. Desde esta fecha, los jugadores han especulado sobre una posible cancelación, pues la desarrolladora no ha emitido nada oficial al respecto.

Sobre esto, es necesario mencionar que, en el momento que se empezaba a vaticinar la idea de este título, las reacciones no fueron las mejores, puesto que, por ejemplo, el jefe principal de marketing de la compañía, Marc Merrill, se burló del proyecto antes de que Street lo anunciase, mencionando que era un plan muy apresurado.

Para calmar y responder a varios de los fanáticos de LoL, Street explicó que este siempre es el caso para todos los juegos, pero que “no estarían dedicando tanto tiempo en él si creyeran que los chances de lanzamiento fueran bajos”.

En tanto, desde Riot Games comunican que solo hay un único motivo por el cual no lanzarían el juego es simple, y este sería en el caso de que no sea bueno. “Si creemos que decepcionará a los jugadores. No queremos un juego que tenga hype por dos semanas y luego desaparezca de la faz de la Tierra”, explicaron en su sitio web.