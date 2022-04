Bethesda confirma la fecha de migración de todos sus juegos a Steam

Tras seis años de servicio, Bethesda se despide de Bethesda Game Launcher y ahora está migrando todos sus juegos a Steam. Esta decisión de la desarrolladora de videojuegos se hizo pública en enero de este año a través de una publicación en su blog oficial, donde agradeció a todos sus fans por su continuo apoyo.

El proceso para migrar los juegos de Bethesda a Steam requerirá un esfuerzo coordinado por parte de sus usuarios, por lo que la compañía ha prometido que una guía extensa estará disponible para sus clientes el 27 de abril, cuando se lleve a cabo oficialmente el proceso de migración.

Esta migración incluirá tanto la biblioteca de juegos como la billetera, asegurando que no se pierda nada en la transferencia. El único juego que no se ve afectado por este cambio es The Elder Scrolls Online, que seguirá manteniendo su propio launcher independiente.

Con respecto a los juegos guardados y el progreso del juego individual, Bethesda también asegura a sus jugadores que proporcionará instrucciones detalladas sobre cómo transferir todo a Steam, y algunos juegos pueden hacerlo automáticamente.

Asimismo, los usuarios tendrán la oportunidad de transferir su biblioteca de juegos y billetera a Steam hasta el 11 de mayo, cuando Bethesda Game Launcher cierre de manera oficial. También debes saber que el hecho de que la aplicación desaparezca no quiere decir que nuestra cuenta Bethesda.net quede invalidada, ya que muchos de los juegos y servicios de la compañía nos pedirá usarla para acceder a mods o DLC.