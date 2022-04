“The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2″ podría estrenarse en una nueva consola de Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 es el videojuego de Nintendo más esperado por los jugadores. Hace poco, la compañía japonesa anunció que su estreno se retrasaría hasta la primavera de 2023, pero esta no sería la única novedad, sino que también llegaría junto con otra consola, ¿será Nintendo Switch 2?

Como bien sabes, el ciclo de la Wii U culminó con el lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, videojuego que también se estrenó en Nintendo Switch y se convirtió en uno de los juegos insignia de la consola híbrida.

Para el 2023, la Switch cumplirá 6 años de su lanzamiento y algunas voces señalan que la gran N buscaría repetir la fórmula: lanzar un nuevo periférico con un videojuego “vende consolas”, en este caso: BOTW 2.

GamesRadar recogió el análisis de Richard Leadbetter, John Linnerman y Alex Battaglia, especialistas de Digital Foundry, sobre los avances que ha mostrado Nintendo sobre Breath of the Wild 2 y concluyen con comentarios que causan expectativa entre los fans.

Según informa Level Up, medio especializado en videojuegos, los analistas señalan que es importante tener en cuenta que lo que hemos visto sobre la próxima entrega protagonizada por Link es que su desempeño visual es notablemente superior al primer juego.

La presencia de elementos como el anti-aliasing, el renderizado y la distancia de dibujo hagan creer que se trata de un hardware diferente a los tres modelos de Nintendo Switch. Para los especialistas, la calidad visual de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 es muy bueno como para correr en la actual consola híbrida, por lo que es plausible pensar que se trataría de una nueva consola de la gran N.

No obstante, el hecho de que BOTW 2 aún se encuentre en desarrollo hace que el videojuego aproveche al máximo la capacidad de la Nintendo Switch obteniendo un despliegue visual tan increíble que haga pensar que se trata de otra consola. Además, el tiempo que ha pasado entre un juego y otro también nos deja ver la evolución que ha tenido el estudio, por el momento, en el apartado visual.