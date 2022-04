Semana Santa: I Am Jesus Christ, el juego donde eres Jesús lanza nuevo tráiler con milagros

Esta Semana Santa ha llegado fuerte en cuanto a las posibilidades de experimentarla y, ahora, son los gamers los que reciben un importante anuncio referente a la figura de Cristo. En Steam, se acaba de revelar el nuevo tráiler de I Am Jesus Christ, el título basado en la vida pública de Jesús, que fue anunciado en 2019 y se detuvo por la pandemia. Desarrolladores han confirmado que se podrán hacer más de 30 milagros, entre los cuales están incluidas sanaciones, exorcismos, eventos sobrenaturales y más.

I Am Jesus Christ perdió notoriedad en los últimos años; sin embargo, hoy vuelve a sorprender tal cual lo hizo hace 3 años, debido a su particular enfoque, no necesariamente alineado con una sola interpretación del evangelio y de la vida de Jesús.

I Am Jesus Christ: así será el primer videojuego RPG enfocado en Jesús

Este RPG en primera persona nos permitirá atravesar muchos de los hechos conocidos de Jesús, entre ellos, milagros, sanaciones, exorcismos y algunos otros pasajes como la tentación en el desierto, la transfiguración y, por supuesto, la pasión.

La mecánica del mismo no ha pasado desapercibida, e incluso se ha confirmado que el título brindará jefes, donde tendremos que realizar milagros y exorcizar demonios. Más de 30 situaciones de milagros ya han sido confirmados como niveles.

La última cena también estará incluida en el juego. Foto: SimulaM

“¿Estás preparado para enfrentar al demonio en el desierto, curar a los enfermos y ayudar a los necesitados?”, indica la descripción del título en Steam. “Realiza más de 30 milagros icónicos desde alimentar a 5.000 personas, curar a leprosos hasta calmar las aguas y darles vista a los ciegos”.

Unreal Engine 5

El portal Twinfinite recogió que el equipo desarrollador ya se encuentra en su devlog número 27, en el cual se ha incluido un tráiler mostrando nuevos milagros, principalmente, enfocados en curaciones. Además de aprovechar el estreno del esperado Unreal Engine 5. Gracias a esto, el juego luce una gran calidad gráfica que dista mucho de lo visto hace unos cuantos años.

Algunas acciones más reflexivas, como el lavado de pies a los apóstoles también aparecen. Aun así, I Am Jesus Christ todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento específica, pero ya se ha revelado que llegará durante este 2022.

Pese a que no estará listo para esta Semana Santa, puede que te animes a seguirle el rastro a este impactante título. Aquí te dejamos el último tráiler que muestra más de su jugabilidad: