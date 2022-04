Among Us VR: se habría filtrado la fecha de lanzamiento del juego de realidad virtual

El universo de Among Us seguirá expandiéndose a otros horizontes. Convertirse en el juego para dispositivos móviles más popular de 2020 ocasionó que el videojuego de impostores y tripulantes reciba versiones para Nintendo Switch, Xbox y PlayStation. Sin embargo, en un futuro podremos personificar a estos curiosos personajes a través de la realidad virtual.

Muchos no lo recuerdan, pero durante la transmisión de The Game Awards 2021 se lanzó el primer teaser tráiler de Among Us VR, pero desde entonces no se supieron detalles importantes sobre esta entrega, como su fecha de lanzamiento, hasta hace unas horas, cuando se hizo viral una filtración.

Como bien sabes, SteamDB es una base de datos que recolecta la información de movimientos (lanzamientos de juegos y más) que llegarán a la tienda digital de Valve, es decir, Steam.

Según detalla Level Up, los usuarios de Reddit descubrieron que en el registro de Among Us VR en la mencionada página se revela que su fecha de lanzamiento será el jueves 10 de noviembre de 2022 en PC.

Sin embargo, no es nada seguro que el juego de realidad virtual vaya a estrenarse en esa fecha, ya que Valve solicita a los estudios compartir una fecha tentativa de sus juegos, lo cual podría ser el caso de InnerSloth.

InnerSloth será parte del evento Meta Quest Gaming Showcase en el que mostrará novedades de Among Us VR. Foto: Twitter

Lo interesante está en que este hallazgo hecho por los usuarios de Reddit fue a una semana del evento digital Meta Quest Gaming Showcase que está preparando InnerSloth, en el que promete compartir novedades para Among Us.

Asimismo, la misma cuenta de Twitter de Among Us VR ha ido publicando GIF en Twitter, en los que muestra parte de la jugabilidad de este videojuego e imágenes que demuestran lo avanzado que está el desarrollo del mismo.