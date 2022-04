Rainbow Six Mobile es oficial: Ubisoft confirma su nuevo shooter para celulares

Tiembla Garena. Para nadie es un secreto que gran parte de la comunidad gamer prefiere los juegos de disparos por encima de las demás categorías, por lo que los shooters para celulares han tenido un rotundo éxito en los últimos años. Esto se puede evidenciar en la cantidad masiva de usuarios que reciben Free Fire y PUBG Mobile, aunque este poderío podría tener un nuevo rival.

Resulta que Ubisoft, la popular desarrolladora y distribuidora de videojuegos francesa, ha confirmado con su nuevo título Rainbow Six Mobile que viene a ser una versión más completa de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege para dispositivos móviles de Android e iOS. Aún sin fecha de lanzamiento, se especula que no pase de este 2022, pues la filtración de hace unas semanas indica que la compañía tiene planes de sacarlo a mitad de año.

Por otro lado, según el tráiler publicado hace unos días, se ha oficializado que tendrá los mismos atacantes y defensores de Siege, pero con el añadido de contar con equipos de operadores con sus propias especialidades y habilidades, bajo el clásico sistema de 5 vs 5. Puedes ver el avance del juego en el siguiente video:

Sobre los mapas que tendrá el shooter, los desarrolladores afirman que en la página web del juego pronto habrá más información para los escenarios disponibles. Por el momento se han confirmado los siguientes:

Banco

Este mapa está ubicado en el centro de Los Ángeles, que, tal como lo dice su nombre, será un banco altamente fortificado, lo que significa que los atacantes tendrán dificultades para infiltrarse y localizar el objetivo. Por su parte, los defensores, pueden reforzar fácilmente las pequeñas habitaciones internas. Este escenario se vio por primera vez en 2015 a través de Rainbow Six Siege, pero la reciente revisión en 2021 hizo que fuera un poco más equilibrado, ya que algunos usuarios encontraban desventajas.

Foto: Rainbow Six Mobile

Fronteras

Mejor conocido como Borders en su idioma original, este mapa se encuentra entre dos países, y está rodeado de montañas, edificios, pero también contiene áreas abiertas que lo hacen bastante peligroso. El escenario está ambientado en Medio Oriente, y salió en 2016 con la actualización Dust Line. A diferencia de banco, en este caso los atacantes son los favorecidos.