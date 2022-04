Los videojuegos y servicios gaming que han funcionado como plataforma benéfica

La invasión de Rusia a Ucrania provocó distintas reacciones en todo el mundo, aunque en el ámbito de los videojuegos, la gran mayoría se inclinó por ayudar al país afectado, a través de campañas y opciones para aportar monetariamente a un fondo de apoyo.

Esta no es la primera vez que el rubro gamer se hace presente para colaborar a una causa internacional, sino que desde hace varios años vienen teniendo una importante participación en este tipo de iniciativas.

A continuación, te daremos a conocer cuáles fueron esos juegos y servicios gaming que funcionaron como una plataforma benéfica para poder donar dinero y otros artículos a grupos que lo necesitan.

Bloodborne

Iniciamos el listado con una iniciativa que, si bien solo se aplicó en algunos países, fue una de las más populares a nivel internacional, pues incentivó a los jóvenes a donar sangre, por medio de una campaña que realizó el videojuego Bloodborne. Playstation Dinamarca y GivBlod recompensaban a los donadores con una copia gratuita del juego, como también con algunos kits de la marca para poder reconocer su aporte. La medida fue aplicada en otros lugares y se pudo ayudar a miles de ciudadanos que estaban internados en los hospitales locales.

Foto: Bloodborne

Humble Bundle

Su fama incrementó con el reciente apoyo brindado a Ucrania, pero gran parte de la comunidad gamer sabe que esta es una de las organizaciones más populares que realiza actividades y propuestas caritativas. Desde hace varios años, Humble Bundle ofrece paquetes de videojuegos por los que el usuario tiene la opción de pagar lo que desee o lo que le alcance sinceramente. Incluso, el jugador puede especificar qué porcentaje de la compra estará destinado para la ayuda, para los desarrolladores y para el servicio gaming.

Playstation Heroes

Con el paso del tiempo, esta propuesta fue perdiendo peso, pero nadie puede negar que Sony tuvo buenas intenciones con esta iniciativa, ya que, a través de una aplicación libre para descargar en el PS4, Playstation Heroes permite, hasta la fecha, apoyar diversas organizaciones de caridad comprando ítems digitales. El 90% de la compra va directamente al fondo de apoyo y, además, los usuarios entran en un sorteo para ganar diferentes opciones de videojuegos.

Gaming for good

Esta propuesta debería entrar, prácticamente, en la categoría indie, ya que fue creada de manera independiente por Bachir Boumaaza, mejor conocido como Athene, quien permitía que la comunidad done dinero a través de Paypal en Gaming for Good, una plataforma que recolectaba dinero para enviarlo directamente a la cuenta de Save The Childrens, una organización internacional que vela por los derechos del niño y cada mes realiza campañas para apoyar a los más necesitados en distintas partes del mundo. Asimismo, cada donación acredita con puntos para canjear algunos de los videojuegos en Steam.

Itch-io

La plataforma de distribución digital de videojuegos, con el fin de apoyar a los ucranianos afectados por la invasión a su país, lanzó un bundle con casi 500 juegos y casi 1.000 ítems en total por tan solo 10 euros, para poder motivar a los usuarios a participar de este apoyo monetario. Todos los objetos ofrecidos en el kit costaban aproximadamente 6.500 dólares, pero la empresa mantuvo esta buena oferta para que la recaudación aumente.