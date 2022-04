Multiversus: filtran gameplay del Smash Bros que tiene a Shaggy y Batman como protagonistas

A finales del año pasado, empezaron a surgir filtraciones sobre un videojuego de pelea de Warner Bros., el cual tendría la fórmula de un Smash Bros. Este recibiría el nombre de Multiversus y contaría con las principales figuras de la compañía, como Batman, Shaggy y Belma, de ‘‘Scooby Doo’’, Gandalf, de ‘‘El Señor de los Anillos’’, ‘‘Tom & Jerry’’, entre otros.

Warner se pronunció sobre estas filtraciones y confirmó que el videojuego existe; sin embargo, también reveló que Multiversus aún se encuentra etapa de desarrollo. Desde entonces, no hemos tenido novedades oficiales, pero sí una nueva filtración: un gameplay.

Todo indicaría que este gameplay pertenecería a la prueba cerrada que tuvo el videojuego que se lanzó entre febrero y marzo del presente año. La imagen aparece con barras negras, como si estuviese encriptado, y se aprecian clips de distintas partidas.

Lo interesante es que podemos ver algunas de las habilidades y estilo de combates que podrían tener Harley Quinn, Jake, de Hora de Aventura, Wonder Woman, Belma, Batman cuando el videojuego se lance, posiblemente con algunas modificaciones. No obstante, varios de estos videos habrían sido eliminados por Warner y solo se logró rescatar el de la compañera de Shaggy.

Gameplay filtrado de Multiversus

Tal como se aprecia en el clip, la jugabilidad en Multiversus es muy parecida a lo que es Smash Bros, ya que el objetivo es golpear al enemigo hasta intentar sacarlo de la plataforma. No obstante, para ser una beta sorprende el gran nivel de diseño que tienen los personajes.

Aunque Warner aún no se ha pronunciado sobre esta filtración de Multiversus, la existencia de este gameplay hace pensar que podríamos tener novedades muy pronto. Además, recuerda que el videojuego estará disponible para Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC, será free to play y contará con partidas 2 vs. 2, 1 vs. 1 y 4 vs. 4.