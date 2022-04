‘BTS lsland: in the SEOM’: Bangtan anuncia el lanzamiento su nuevo videojuego

La industria de videojuegos se expande. Recientemente, a principios de marzo de 2022, la reconocida banda surcoreana BTS fue designada como una de las embajadoras de la marca de Free Fire, el popular shooter para dispositivos móviles que en los últimos meses viene realizando varias colaboraciones.

Ahora, el grupo asiático tendría otra participación en la industria gaming, pues el blog Allkpop informó el sábado 9 de abril que el grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook pronto lanzará un nuevo título para toda su comunidad de fans.

Resulta que durante el concierto “BTS Permission to dance on stage”, celebrado en Las Vegas, Bangtan anunció que había creado BTS Island: In the SEOM, el cual posiblemente llegará a mitad de este año 2022. La entrega se ha descrito como un juego rico en historias cocreadas por todos los miembros del grupo.

Foto: Twitter

BTS Island: In the SEOM tendrá su trama centrada en una aventura protagonizada por siete amigos que viven en una isla y que tendrán que resolver divertidos rompecabezas. Según ha comunicado la página oficial de este proyecto en sus redes sociales, la preinscripción para adquirirlo se abrirá a partir del martes 26 de abril.

En tanto, esta no es la primera vez que BTS muestra su amor por los videojuegos, pues anteriormente había lanzado los juegos BTS World, un título en el que los fanáticos pueden jugar como gerentes de agencias, en 2019, y BTS Universe Story, donde todos los miembros invitan a los fanáticos a crear sus propias historias sobre ellos según su imaginación, en 2020.