Megan Fox, Henry Cavill y otras estrellas de Hollywood que son fanáticos del mundo gaming

Hollywood y la industria de los videojuegos han establecido una buena relación en los últimos años, pues cada vez las desarrolladoras y productoras apuestan por sacar películas inspiradas en los títulos más populares a nivel mundial.

Si bien los actores no necesitan conocer todo sobre el mundo gaming para estar en un film de este estilo, ya que su profesionalismo les vale para tener una buena interpretación, hay quienes no han ocultado su pasión por esta forma de entretenerse, y han llegado incluso a declararse adictos por cierta franquicia o saga famosa.

En esta nota repasaremos quiénes son esas figuras públicas que se han adentrado a los juegos de video, sin ser reconocidos por esto y han brillado por sus excelentes papeles en la pantalla grande.

Megan Fox

Su salto a la fama con la primera película de Transformers le valió para ser una figura internacional. Sin embargo, su relación con los videojuegos no se debería a la franquicia de los carros mutantes, sino que en algunas de sus entrevistas ha mencionado que tiene gran cariño a los shooters. Ello debido a que desde niña los probaba con sus familiares.

Fue así como ‘Halo: Reach’ se convirtió en su título favorito, por lo que no sorprendería verla con un mando compitiendo frente a otros. Si bien estas afirmaciones las hizo cuando las mujeres aún no estaban muy metidas en la industria gaming, Megan explica que este pasatiempo es muy divertido. Además, detalla que “muchos chicos se meten con ella y le hacen bromas”, sobre todo cuando se filtró una imagen suya jugando Guitar Hero.

Foto: composición LR/ captura YouTube

Robin Williams

Su fallecimiento en 2014 fue uno de los acontecimientos más dolorosos para Hollywood, pues Williams quedó en la memoria de muchos como uno de los mejores actores la historia. El famoso actor logró interpretaciones alagadas y reconocidas por la crítica internacional.

El también ganador al Óscar como mejor actor de reparto en 1997 también tuvo su faceta gamer, declarándose fan acérrimo de Nintendo, principalmente por la saga de videojuegos Zelda. Tanto le gustaba la franquicia que a su hija la llamó Zelda Williams, en honor a la princesa rescatada por Link en la gran mayoría de entregas.

Para hacer honor a su padre difunto, la hija del actor realizó, hace unos años, una transmisión benéfica jugando a Zelda en Twitch: Breath of Wild. Con ello recaudó fondos que destinó a la fundación que cuida la salud mental. Así, dejó en claro que la pasión por los juegos fue heredada.

Foto: Variety

Cameron Díaz

Mejor conocida por su papel protagónico en Los ángeles de Charlie, la actriz americana ha dicho en más de una ocasión que se considera fanática a World of Warcraft, el juego para PCs de Blizzard que perdura en la comunidad gamer gracias a la fidelidad de sus usuarios.

Cameron ha posado para varias revistas, pero la que más llamó la atención fue las fotos registradas con un GameBoy en mano, en plena época en la que los videojuegos aún no eran bien vistos a nivel mundial. “Jugar a videojuegos es una de las actividades que más disfruta en su vida”, han asegurado personas cercanas a la también modelo, quienes mencionan que de vez en cuando se mete a partidas de WOW para pasar el rato.

Foto: Reddit

Henry Cavill

Si bien hace poco se le vio armando su propia PC gamer, no es la primera vez que el actor que le da vida a SuperMan en el actual universo cinematográfico de DC anuncia su pasión por los videojuegos. En temporadas pasadas ya había expresado, a través de sus redes sociales y en ciertas entrevistas, que adora jugar la saga Warhammer.

El apego a este título se debería a su gusto por pintar figuras de acción, por lo que los ejércitos y combates de ciencias ficción se han vuelto de sus favoritos. “El que me metió en esto de los videojuegos fue mi padre, que me regaló mi primer PC. Me gusta escaparme con los videojuegos”, le dijo a Daniel Borrás durante una conversación entre ambos.

Kim Kardashian

Probablemente, la hermana del medio de las Kardashian es una de las personas más influyentes de las últimas dos décadas. Además de ser una figura pública y protagonizar su película biográfica, ha logrado éxito con su propia línea de ropa y en varios show de televisión. Por ello, uno pensaría que no tiene tiempo para desenvolverse en otros rubros.

Sin embargo, unas declaraciones en 2012 confirmaron su pasión por los videojuegos pese a no ser partícipe en la industria. A través de su cuenta oficial, tuiteó “¡No puedo esperar a que salga Call of Duty: Black Ops II! ¡Los gráficos se ven increíbles!”, post que luego respondió con el mensaje “No. Y tampoco me han pagado por publicidad en mis tuits. Realmente me encanta CoD”, para reafirmar su gusto por el shooter.