Versión ‘fake’ de Elden Ring para Nintendo Switch se vende por Internet

Desde su lanzamiento en febrero, Elden Ring se ha convertido rápidamente en uno de los videojuegos más populares y aclamados por la crítica de los últimos tiempos. A pesar de su dificultad , el título para PC, PS4, PS5, Project Scarlett y Xbox One, se ha convertido en todo un fenómeno cultural, vendiendo más de 12 millones de copias en todo el mundo.

Su fama ha crecido tanto que ha logrado ser tendencia en sitios web como Twitter y Twitch, con jugadores ansiosos por mostrarle a la gente sus logros, aunque esa tarea aún no puede darse para los fanáticos de Nintendo, ya que el título de rol aún no está disponible para la Switch. No obstante, algunos usuarios habrían “creado” una versión para la consola de la desarrolladora japonesa.

En las redes sociales, se ha dado a conocer que una versión falsa del juego se ha puesto a la venta en una tienda online del país nipón, la cual está ofertada en 298 yenes, precio bastante menor a lo que cuesta en otras plataformas, tomando en cuenta que la cifra equivale a 9 soles aproximadamente. Para esclarecer la información sobre este artículo, el mismo vendedor confirmó que no se trata de una muestra jugable, sino que es una representación de cómo se vería el juego en una versión física para la máquina de la gran N.

Foto: Twitter

Siendo realistas, se sabe que correr Elden Ring dentro de una Switch sería más que complicado, pues, por ejemplo, en la versión para PC se recomienda tener un procesador i7-8700K y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1070. Dicho esto, son muy pocos los usuarios que han caído en este broma sobre la existencia de una juego para la consola en mención.