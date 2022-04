Black Desert, uno de los MMORPG más populares de PC está de regalo en Steam

Más juegos gratis. Si eres tan fanático de los MMORPG que no te basta con el fin de semana free to play de New World, te contamos que en Steam se está regalando una copia de Black Desert, uno de los títulos más populares del género, para PC.

Black Desert es un MMORGP de mundo abierto desarrollado por el estudio Peral Abyss, compañía que quiere celebrar el lanzamiento de la nueva expansión del videojuego ofreciendo su título completamente gratis para todos los gamers a través de la tienda virtual de Valve.

De esta manera, los PC gamers se ahorrarán S/. 17. 00 y podrán acceder a todo el contenido que ofrece dicho juego. Eso sí, la promoción estará disponible hasta el próximo 13 de abril en Steam, por lo que te recomendamos apurarte en reclamarlo.

Otro detalle a destacar, es que no necesitas descargarlo en tu computadora para que sea tuyo, ya que solo bastará con agregarlo a tu biblioteca digital. Asimismo, la compañía publicó el siguiente enunciado.

“¡Obtenga acceso completo y gratis a todo el mundo de Black Desert, incluida nuestra región nueva: The Mountain of Eternal Winter!”, una expansión que llega junto con Drakania, la nueva clase de personaje que todos podrán jugar

¿Cómo reclamar Black Desert desde Steam