Returnal gana mejor juego del año en el BAFTA Games Awards: lista de todos los ganadores

El último jueves 7 de abril se desarrolló el BAFTA Game Awards 2022, ceremonia realizada por la Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisión, que, desde hace 18 años, analiza a los mejores videojuegos de la temporada para premiarlos en diferentes categorías. Hubo, además, varios debutantes en esta ceremonia, al igual que sorpresas para algunos, como lo fue con el título Returnal, que ganó audio achievement, best game and music y performer in a Leading Role, que le valió para ser el más galardonado de la noche.

En tanto, fueron dos los juegos que ganaron dos premios: por su parte, It Takes Two ganó multijugador y propiedad original; mientras que Ratchet & Clank: Rift Apart ganó como mejor animación y la categoría logros técnicos. Asimismo, Kimberly Brooks fue una de las que ganó por primera vez, llevándose a casa el BAFTA a interprete en un papel secundario.

Los otros destacados fueron TOEM, el juego de aventuras dibujado a mano que ganó la categoría debut; The Artful Escape, el juego sobre un prodigio de la guitarra que emprende un viaje psicodélico, ganó el artistic achievement, y Forza Horizon 5 ganó british game, el segundo BAFTA para la franquicia de carreras que ha sido nominado en cada año de lanzamiento.

La lista de ganadores la completan No Man’s Sky en la categoría evolving game, Chicory: a colorful tale hizo lo mismo en la sección Family, y Before your eyes logró la corona en el apartado game beyond entertainment.

Finalmente, Game Design fue ganado por inscryption, mientras que Unpacking , el juego sobre sacar cosas de cajas y descubrir una vida en el proceso, ganó el BAFTA a narrativa, así como el EE Game of the Year, el único premio votado por el público.

Si deseas ver la gala completa, mira el siguiente video: