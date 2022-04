Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat y KOF en uno solo: el mayor crossover de juegos de pelea

Los juegos de pelea siguen siendo uno de los géneros más fuertes e importantes de la industria de videojuegos, sobre todo por su aporte a las escenas competitivas y de esports alrededor del mundo. Aun así, existe una bien marcada costumbre entre los desarrolladores de este género de realizar crossovers de vez en cuando. Ya ha sucedido antes como con Marvel vs. Capcom y el famoso Super Smash Bros. Ahora, el propio creador de Tekken, quizá la saga de luchas en 3D más popular del mundo, ha revelado su intención de realizar el crossover definitivo con los luchadores de todas las sagas de pelea.

Se trata de Katsuhiro Harada, el famoso creador y productor de la saga Tekken desde sus inicios (1994). En una reciente dinámica que realizó a través de su videoblog Harada’s Bar (que puedes ver en YouTube), el creativo lanzó una bomba que ha dejado perplejos a millones de fanáticos del género.

Durante el episodio, Harada habló abiertamente de una posible colaboración entre muchas desarrolladoras para crear el “juego de peleas definitivo”, esto es, aquel título que junte a todos los personajes y luchadores de las sagas más emblemáticas, hablamos, por supuesto de Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters, Soul Calibur y, por supuesto, Tekken.

Harada estuvo acompañado de dos invitados con voz autorizada para un tema así: Tokido, uno de los jugadores profesionales más rankeados de Street Fighter, y el propio Seiji Aoki, productor de la tradicional saga Virtua Fighter de SEGA (la primera serie de juegos de lucha en 3D en la historia).

“Lo he dicho por años. Ya antes he trabajado en proyectos parecidos y sé que los desarrolladores no se oponen a la idea. A muchos les encantaría hacer un juego juntos al estilo de ‘all-stars’, como un King of Fighters de toda la industria de los juegos de pelea, sin importar si son 2D o 3D”, reveló entusiasmado el creador de Tekken.

Pese a la emoción, Harada también precisó las muchas dificultades que un proyecto de esta naturaleza conllevaría: “Lamentablemente, los creadores no son los que deciden, y el mayor punto de conflicto estaría en decidir qué compañía manejaría un juego así”, exclamó. “Es por esto que he ignorado esta idea por los últimos 20 años. Simplemente no funcionaría, pero estaría bien hacer una empresa conjunta para hacerlo realidad”.

Pese a que un proyecto de esa naturaleza pueda parecer muy lejano, la realidad es que quien tiene la última palabra siempre serán los dueños de las franquicias en cuestión, las cuales suelen aprobar sus operaciones de acuerdo al beneficio que les generaría.

Los juegos de lucha que juntaría Harada:

En el video, Harada mencionó a las siguientes franquicias de videojuegos. ¿Llegaremos a verlas alguna vez juntas en un solo título?