Epic Games Store: ¿cómo descargar gratis Rogue Legacy y The Vanishing of Ethan Carter?

Epic Games Store vuelve a la carga con una nueva tanda de juegos gratis para que miles de PC gamers puedan ampliar su biblioteca de videojuegos digitales. Para esta semana, los fans podrán obtener una copia de Rogue Legacy y The Vanishing of Ethan Carter.

Como todos los jueves, Epic Games Store suelta una serie de juegos gratis que puedes obtener por tiempo limitado. En el caso de Rogue Legacy y The Vanishing of Ethan Carter, estos se podrán descargar gratis desde la plataforma hasta el próximo 14 de abril de 2022 a las 10.00 a. m., hora local.

Es importante mencionar que para hacerte con estos increíbles regalos no necesitas descargar los videojuegos en tu ordenador, ya que solo bastará con reclamarlos en la tienda para que se agreguen a tu biblioteca automáticamente.

Los juegos gratis de Epic Games Store

Rogue Legacy es un videojuego roguelike desarrollado por el estudio Cellar Door Games, en el que jugamos en el rol de un caballero, pero si morimos, uno de los descendientes del personaje lo sucederá. Cada uno de ellos tendrá características únicas.

¿Cómo descargar gratis Rogue Legacy?

Visita Epic Games Store y busca el panel de Rogue Legacy (hazlo desde este enlace)

Haz clic en el botón obtener que aparece a la derecha

Luego, se abrirá otra página donde tendrás que confirmar la compra

Presiona en realizar pedido y el videojuego será tuyo para siempre.

The Vanishing of Ethan Carter es un juego de misterio en primera persona desarrollado por The Astronauts. El título nos pone en la piel de Paul Prospero, un detective experto en el ocultismo que recibe una inquietante carta de Ethan Carter, quien se encuentra en peligro.

¿Cómo descargar gratis The Vanishing of Ethan Carter?