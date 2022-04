¿Qué ocurre con algunos juegos antiguos si los instalas en Windows 11 o Windows 10?

¿Alguna vez se te ha antojado introducir ese CD antiguo que tenías guardado hace años y te diste con la sorpresa de que ninguno de esos juegos funcionaba en tu computadora actual? Esta puede ser la razón.

Si algún día se te antoja jugar Hercules, Age of Empires: The Age of Kings o algún otro videojuego de tu infancia en tu computadora moderna, cuidado, podrías enfrentarte a algunos de estos problemas. Foto: Composición LR

