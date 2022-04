New World tendrá un fin de semana gratis en PC: conoce desde cuándo podrás jugarlo

Si no te basta con los videojuegos free to play de Epic Games Store, debes saber que Amazon trae una promoción que no puedes pasar de lado: se trata de un fin de semana gratis de New World, uno de los MMORPG más populares de los últimos tiempos para PC, a través de Steam.

Así como lo lees, mediante una publicación en la página oficial de New World, la desarrolladora anuncia que los gamers podrán descargar y jugar gratis el título desde el jueves 7 de abril a las 12.00 p. m. hasta el lunes 11 de abril a la misma hora.

¿Cómo descargar y jugar gratis New World desde Steam?

Ingresa a la tienda de Steam y escribe en el buscador de la tienda New World

Dale clic a la primera opción y accederás a la página del videojuego

Deslízate hacia abajo y presiona sobre el botón jugar para iniciar la descarga de New World en tu PC.

Aunque solo jugarás gratis por cuatro días, todo el progreso que consigas dentro de New World se conservará y lo podrás continuar cuando compres el videojuego que, dicho sea de paso, también está con 40% de descuento en sus dos versiones.

Eso sí, tienes hasta el mediodía del 18 de abril para conseguir New World Standard Edition al valor de S/ 41,40 o New World Deluxe Edition a S/ 52,20 dentro de la tienda virtual de Valve.

Se trata de una promoción entre Amazon Games y Steam para que más jugadores se atrevan a explorar este videojuego ambientado a mediados del siglo XVII, donde tendrás que conquistar y colonizar tierras inspiradas en la América británica oriental.