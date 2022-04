Need for Speed: nueva entrega de la saga no se podría jugar en PS4 ni en Xbox One

La expectativa por los próximos juegos de Need for Speed ya no es la misma de hace unos años atrás debido a los fracasos que hemos visto en las últimas entregas. Pese a ello, Critereon Games ya se desarrolla una nueva entrega que no llegaría a las consolas de pasada generación; es decir, Xbox One y PS4.

Desde que se confirmó que el estudio que creó las entregas de Burnout y Black trabajaría en la nuevo entrega, se ha sabido muy poco sobre este proyecto que ahora es protagonista de una filtración en redes sociales.

Según Level Up, medio especializado en videojuegos, fuentes cercanas a la desarrolladora indicaron que la creación de dicho título está muy avanzado y que podría llegar a las consolas y PC en 2022.

Dato que fue corroborado por Jeff Grubb, uno de los periodistas e insider más populares de la comunidad, quien destacó que el nuevo Need for Speed sí se lanzaría este año, pero que solo sería exclusivo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

El periodista también mencionó que el videojuego tendría como escenario principal una ciudad inspirada en Miami, un mapa que ya hemos visto en entregas anteriores, como Need for Speed: Underground.

Aparentemente, la fecha de lanzamiento del juego de carreras de autos callejeras de Critereon Games vería la luz en noviembre y no habría una versión para las consolas PlayStation 4 y Xbox One, lo cual podría ser una buena noticia para muchos, pero triste para otros.

No obstante, es importante tomar con pinzas lo dicho por Jeff Grubb, ya que se trata de una filtración y Critereon Games aún no se ha pronunciado sobre el nuevo Need for Speed, por lo que recomendamos tener paciencia y esperar a algún anuncio oficial por parte del estudio.