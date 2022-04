La historia secreta del ‘mando análogo’ de PS1

La PlayStation o PS1, aquella primera consola de sobremesa con la que Sony conquistó el mercado de videojuegos con gran clase, siempre ha sido un referente para algunos de los estándares que hoy damos por hechos. Sin embargo, en muchas ocasiones, aquellas innovaciones eran muy problemáticas, y en la compañía necesitaron de mucha prueba y error para dar con buenas fórmulas. Así lo demuestra el turbulento desarrollo del ’mando análogo’, que seguramente recuerdas de los 90.

El mando de PS1: una innovación a medias

Por si no lo recuerdas, los mandos de PS1 originales llegaron a los consumidores sin palancas análogas, ya que esto fue una novedad que recién sería introducida en el año 1997. Hay muchas razones para recordarlo, pero quizá la más importante es que el mercado ya había adoptado los gráficos en 3D como la moda de la época.

Si bien la PS1 fue creada con el objetivo de aprovechar esta emoción por lo tridimensional, lo cierto es que a Sony le faltó un poco más de visión para su control al momento de su lanzamiento en 1995.

Fuera de todo, el mando de PS1 ya era un control revolucionario en sí. Contaba con cuatros botones shoulders (L1, L2, R1 y R2), tenía dos mangos largos que se acomodaban mejor a la ergonomía de los adultos y contaba con un D-PAD de cuatro piezas muy innovador frente a los modelos de un solo molde de Nintendo y Sega.

¿Se les olvidó el 3D?

Aun así, la sorpresa para Sony llegaría apenas un años después, en 1996. El lanzamiento de la PlayStation había sido muy exitoso, pero aún restaba esperar la respuesta de Nintendo y de la propia SEGA. En este último caso, el primer aviso fue el lanzamiento de Nights into Dreams, un juego fantástico de exploración tridimensional creado por el equipo que originalmente iba a crear el Sonic en 3D (cancelado por extrañas razones).

Este juego fue uno de los más celebrados de todo el catálogo de la Saturn y fue lanzado junto a un nuevo hardware que no pasó desapercibido: el Saturn 3D Controller, un coloso en forma de disco que sería el precedente más antiguo del actual mando de Xbox.

El mando 3D de Sega Saturn fue el antecesor directo de los mandos de Xbox, y el primero en popularizar la palanca análoga comercialmente en los 90. Foto: Giant Bomb

SEGA y su Saturn 3D Controller: lo más deseado de la época

La idea que SEGA presentó con Nights into Dreams era que, para explorar ese colorido y original mundo lleno de esferas, se necesitaría un control mucho más preciso y apto para las tres dimensiones. Fue así como el Saturn 3D Controller fue el primer aviso de que Sony tenía que preparar algo similar cuanto antes.

Nintendo innovando otra vez

Ya te hemos hablado con anterioridad sobre el particular control de N64, y este fue precisamente el segundo aviso, ya que era Nintendo la única a la que le faltaba responder a las innovaciones de la PS1. Los de Mario lo hicieron con un mando bastante polémico, pero novedoso para la época, con una palanca análoga que fue aprovechada casi para todo título y un extraño concepto de tres posiciones para aprovechar todo género.

La respuesta de Sony

Los ingenieros de PlayStation no se quedaron de brazos cruzados y rápidamente empezaron a desarrollar su propio concepto de palancas análogas. La idea no era copiar tal cual las ideas de Nintendo y SEGA, ya que ambas eran muy diferentes, sino partir desde el propio éxito que su control ya había tenido. Por ello, optaron por incluir no una, sino dos palancas en el único lugar que podrían adaptarse a los pulgares.

Es así como se creó el primer Dual Analog (llamado inicialmente solo Analog Controller), que fue bastante promocionado por aquella época. En un inicio, se lanzó un modelo idéntico en tamaño al control clásico, pero meses después se estrenó otro que alargaba un poco más los mangos para que los jugadores tuvieran aun mayor comodidad al sostenerlo. Te recomendamos ver el siguiente video (con subtítulos en español) para apreciar las diferencias.

Vale precisar que ninguno de estos modelos contaba con vibración, y que el botón central ‘Analog’ (que sobrevivió hasta PS2) intercambiaba entre tres colores (apagado, rojo y verde) que asignaban al mismo tiempo sus tres funciones: desactivado, activado y un modo que emulaba los joysticks diseñados para juegos de aviación.

En 1998, Sony decidió implementar el paradigma de los mandos con vibración con el desarrollo de DualShock, línea de mandos que sobrevivió hasta la PS4. Hoy en día, el mismo concepto introducido por el Dual Analog original se mantiene en el DualSense de la PlayStation 5.