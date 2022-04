PlayStation anuncia que PS Plus incluirá “todos los grandes nombres” y más novedades

El jefe de PlayStation, Jim Ryan, ha afirmado que la nueva biblioteca de juegos de PlayStation Plus tendrá “todos los grandes nombres presentes”, con lo cual revela la presencia de títulos propios como God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Returnal. “Tenemos grandes editores y realizadores independientes con mucho talento, que junto a nuestros más de 200 socios garantizan un contenido mucho más sólido y profesional”, menciona Ryan.

La actualización del servicio se lanzará en alrededor de un año, precisamente después del estreno de Returnal, lo que implica que Sony podría estar dispuesto a agregar sus juegos de PS5, además de grandes al servicio dentro de ese período de tiempo. En tanto, los títulos adicionales, incluidos los de desarrolladoras externas, se anunciarán en una fecha posterior y se planean adiciones regulares para el futuro.

No obstante, se sabe que PS Plus no agregará títulos propios en sus fechas de lanzamiento, tal como lo hace el Xbox Game Pass de Microsoft. Sobre esto, Ryan sostiene que este enfoque “podría perjudicar” el desarrollo de los juegos de gran presupuesto de la compañía. “Este no es un camino que hayamos recorrido en el pasado. Y no es un camino que vamos a recorrer con este nuevo servicio”, agregó.

El nuevo PlayStation Plus se dividirá en tres tipos de suscripciones. A continuación, te las presentamos:

PlayStation Plus Essentials

Por el momento, incluye las mismas ventajas que actualmente ofrece PlayStation Plus:

Dos juegos descargables al mes

Descuentos exclusivos

Almacenamiento en la nube para las partidas guardadas

Acceso al multijugador online

PlayStation Plus Extra

Por otro lado, este apartado recoge todas las ventajas de PS Plus Essentials, más un compilado de juegos:

Un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos descargables para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos de PlayStation Studios y desarrolladores externos.

PlayStation Plus Premium

Finalmente, el tipo de suscripción más caro incluye todas las ventajas de PS Plus Essentials y Extra, pero con algunas adiciones: