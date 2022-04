Kirby gana un Grammy: premian a una de las canciones de la franquicia de Nintendo

Ya es oficial. Kirby se proclamó este domingo 3 de abril como uno de los ganadores en los Grammy de esta edición 2022, gracias a la interpretación realizada por 8-Bit Big Band de la canción “Meta Knight’s Revenge”, del clásico título Kirby Superstar de 1996. El tema obtuvo el premio en la categoría de mejor arreglo instrumental o a cappella.

El arreglo fue desarrollado por una orquesta que varía entre 30 y 65 miembros, quienes son expertos en darle su propio toque a la música de los videojuegos. A pesar de que la mayoría de la comunidad gamer está más familiarizada con el tema musical Gourmet Race, debido a que es el que más se usa para presentar a la criatura rosada, la melodía convenció a los jurados de la Academia por encima de “Chopsticks”, “For the love of a princess”, “Infinite love” y “The struggle within”.

La banda ganadora ya tiene un nombre en la escena internacional, pues hace unos años ha hecho covers de la canción de cuna de Zelda de Ocarina of Time, Fourside de Earthbound, Big Blue de F-Zero y muchos más. A continuación, te dejamos la pista para que puedas escuchar la música ganadora:

PUEDES VER: Kirby y la Tierra Olvidada logra el mejor lanzamiento de la franquicia en Japón

Como se sabe, la música de videojuegos no suele estar nominada a un Grammy, pero esta victoria es especialmente oportuna teniendo en cuenta el reciente lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land, el cual sigue batiendo todo tipo de récords en Japón y a nivel internacional.

Con este galardón, ya son, hasta la fecha, dos las piezas musicales desarrolladas para la industria gamer que han sido ganadoras de este premio, pues en 2013 Austin Wintory y su equipo se consagraron como mejor banda sonora para medios visuales por su trabajo en Journey. La mención honrosa se la lleva el compositor Christopher Tin, quien quedó en el podio de mejor arreglo instrumental con vocalista(s) por un tema del juego Civilization IV en el año 2010.