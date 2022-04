Fortnite anuncia el regreso de la construcción y fans quieren que se quede para siempre

Fortnite Temporada 2 ha supuesto uno de los más grandes cambios dentro del popular battle royale de Epic Games. Para esta season, la desarrolladora decidió retirar la construcción del videojuego e insertó nuevas mecánicas que terminaron por encantar a miles de gamers, quienes decidieron volver a jugar el título.

Durante estos días, los gamers han disfrutado al momento de utilizar escudos recargables como trincheras, nuevas habilidades y hasta vehículos para vencer a sus oponentes. Todo esto sin poder construir inmensas torres dentro de Fortnite, como parte del modo “Cero construcción”. Sin embargo, Epic Games ha decido traer de regreso esta mecánica y ya hay molestia entre los fanáticos.

Mediante la publicación de un video desde la cuenta del battle royale en redes sociales, Epic Games anunció el retorno de la construcción a Fortnite, en la que los jugadores podrán escalar, correr y aplastar todo en su camino para conseguir la victoria.

No obstante, ello no significa que el modo “Cero construcción” ha dejado de funcionar dentro del battle royale, ya que Epic Games agregó una opción que te permitirá elegir si quieres disfrutar de partidas con esta mecánica o no.

Recordemos que hace unos días, TheGrefg, uno de los creadores de contenido de Fortnite más populares de Twitch, se refirió precisamente a este contenido y propuso que el estudio cree un modo con construcción y sin construcción, una idea que fue muy bien recibida por la comunidad y que terminó haciéndose realidad.

Sin embargo, el anuncio hecho por la cuenta de Fortnite en Twitter ha generado polémica entre los jugadores, ya que algunos se muestran contentos con el regreso de la construcción, mientras que otros hubiesen preferido que esta mecánica no vuelva.