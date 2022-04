The Last of Us recibiría un nuevo modo multijugador free to play para PS5 y PC

Desde hace un tiempo se sabe que Naughty Dog, desarrolladora que pertenece a PlayStation Studios, viene trabajando en varios productos, como una nueva IP que nos llevará a un mundo de fantasía, pero también habría nuevos lanzamientos para la saga de The Last of Us, como el tan esperado modo multijugador.

Recordemos que antes del lanzamiento de The Last of Us Part II, Neil Druckmann había dejado en claro que el videojuego no recibiría un modo multijugador, pero conforme pasaron las semanas y luego del estreno de TLOU 2 en PlayStation 4, el creativo habría cambiado de opinión.

Esto porque empezaron a surgir filtraciones sobre la existencia de dicha modalidad, el cual vuelve a ser tema de conversación entre los fans del título protagonizado por Ellie en redes sociales.

Según detalla Level Up, en un inicio se tenía planeado que sea un Battle Royale, pero el estudio decidió reiniciar el proyecto para convertirlo en “una mezcla de Escape from Tarkov y The Division”; además tendría modos adicionales inspirados en Factions, el multijugador original de The Last of Us.

Otro detalle que aparece sobre este contenido es que sería free to play y se trataría de uno de los primeros juegos como servicio que planea lanzar PlayStation, pero se estrenaría primero en PS5 y después en PC.

Aunque todavía no ha sido anunciado por PlayStation ni Naughty Dog, el filtrador Oops Leaks calcula que podría lanzarse en la consola de Sony en los primeros meses de 2023. Asimismo, también se habla sobre la culminación del guion de The Last of Us Part III, juego que podría empezar su desarrollo pronto.