The Last of Us Part III sería el próximo juego de Naughty Dog y desarrollo iniciaría pronto

The Last of Us es una de las principales sagas dentro del extenso catálogo de juegos para PlayStation, la misma que es desarrollada por Naughty Dog y que no solo recibiría un nuevo modo multijugador, sino que ya se habla de The Last of Us Part III.

Pese a que muchos usuarios de PS4 y PS5 continúan jugando The Last of Us Part II a casi dos años de su estreno, el estudio dirigido por Niel Druckmann ya se está enfocando en los próximos proyectos y uno de ellos sería The Last of Us Part III, según una reciente filtración publicada en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre The Last of Us Part III?

La cuenta de Twitter Oops Leaks, una de las más conocidas dentro de la comunidad de gamers de PlayStation, compartió una nueva filtración que emocionó a los fanáticos de Ellie, ya que habla sobre los planes que tendría Naughty Dog para esta importante saga.

Según el leaker, el guion de The Last of Us 3 ya habría sido culminado, pero aunque no se trata de la versión definitiva, la desarrolladora ya tendría una idea para lo que será la continuación de TLOU2.

“Nada más que declaraciones oficiales del estudio, el esquema del guion está listo, pero el estudio está absorto en el desarrollo de los proyectos antes mencionados. Es posible que el desarrollo comience más rápido de lo esperado debido a la expansión del estudio”, se lee en el tuit.

Pese a que se trata de uno de los videojuegos más importantes del estudio, es posible que la casa desarrolladora de Neil Druckmann postergue la creación de TLOU3 para darle prioridad a otros proyectos de la misma saga, como una nueva IP de la que no se tiene mucha información, pero se sabe que estaría enfocada en un mundo de fantasía.