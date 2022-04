April Fools’ Day 2022: los anuncios de juegos y consolas que ‘trolearon’ a sus fans

El Día de los Inocentes es odiado por algunos, pero amado por otros, pues es la fecha más indicada para que las compañías y marcas “revelen” sus nuevos productos o aquellos planes que, por múltiples razones, nunca llegarán a oficializarse.

Hoy, 1 de abril, se celebra internacionalmente, sobre todo en Estados Unidos, el April Fools’ Day, día que viene siendo aprovechado por algunas desarrolladoras y empresas para realizar bromas relacionadas con videojuegos y consolas. A continuación, te dejamos las que más han llamado la atención de la comunidad gamer.

El ‘Flex’ de Nintendo

Esta fue, tal vez, la broma que más dolió este día, ya que muchos usuarios han solicitado una nueva consola portátil de la gran N, pero que acople el estilo clásico de sus antiguos modelos. En tono irónico, Nintendo indicó que esta máquina reproduciría cartuchos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. En tanto, lo que hubiese sido lo mejor sería su conexión en línea para intercambiar y descargar juegos e ítems.

El Flex hubiera sido comprado por millones de jugadores. Foto: Nintendo

Edición limitada de Sonic Frontiers de SEGA

La misma página de productos de SEGA se aventó con este troleo, que prácticamente es un meme que no estaría desatinado, tomando en cuenta que dentro de poco se estrenará la nueva película protagonizada por Sonic. No obstante, esta edición exclusiva no es oficial, aunque los fanáticos del erizo hubieran salido ganando con una bañera, una toalla de seda, un Mega Drive a prueba de agua, un Game Gear y un pato.

El kit resultó ser tan solo una broma. Foto: SEGA

El interruptor ‘apilador’

Cortesía de Vooks, esta extensión hubiera sido un completo éxito, tomando en cuenta que la Nintendo Switch dejó de lado los anexos adicionales, tales como este artículo que iba a funcionar como un intercambiador de CD de la vieja escuela. En caso existiera, la nueva base permitiría insertar hasta 12 cartuchos de juegos a la vez y luego cambiarlos con facilidad en la consola.