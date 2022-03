E3 2022 cancelado: el principal evento de videojuegos no tendrá edición física ni virtual

E3 es el evento de videojuegos más importante de la industria, que desde hace algunos años presenta algunos problemas de organización que se acrecentaron debido a la pandemia del coronavirus, el cual continúa azotando al planeta. Lastimosamente, el E3 2022 acaba de ser cancelado y esto da paso a las siguientes preguntas: ¿qué ocurrió? ¿habrá E3 2023?

Se cancela el E3 2022

IGN, medio especializado en videojuegos, publicó un artículo en el que menciona que fuentes cercanas a la organización del E3 2022 le confirmaron que el evento se cancelaba oficialmente. La noticia se dio a conocer por medio de un correo electrónico en el que Entertainment Software Association (ESA) anunciaba que no se realizaría esta feria en formato físico ni digital.

No obstante, esto no significa el fin del E3 como tal, ya que las mismas fuentes del mencionado portal señalaron que si bien no se celebrará la edición 2022 del evento, ESA no se rendiría y tenía toda la intención de hacerlo volver en 2023, aunque no entraron en detalles respecto a su organización.

Por otra parte, Level Up mencionó que una de las razones por las que el E3 2022 fue cancelado se debió a que Entertainment Software Association quiere enfocarse en el retorno por todo lo alto del próximo año.

¿Habrá E3 2023?

Minutos después de que IGN diera a conocer que el evento de videojuegos más importante de la industria no se realizaría este año, ESA publicó un comunicado en el que apuntó lo siguiente: “E3 regresará en 2023 con un evento revitalizado que celebra las nuevas y emocionantes innovaciones de los videojuegos y la industria”.

De esta manera trató de poner paños fríos a lo que sucede con la feria, la misma que ha ido perdiendo autoridad en los últimos años debido a que varios de sus socios decidieron alejarse de la organización.