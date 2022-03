Ratchet & Clank también llegarán como skin para Among Us en un nuevo crossover

Among Us es uno de los indies que logró trascender en el periodo inicial de la pandemia de COVID-19. Gracias a su gran golpe de popularidad, el juego llegó a consolas y tuvo hasta colaboraciones con franquicias de videojuegos muy reconocidas. La primera que se anunció fue la de Ratchet & Clank, pero para sorpresa de muchos todavía no está disponible, aunque esto cambiará pronto.

La desarrolladora InnerSloth anunció que Among Us estaría disponible en consolas PlayStation en una transmisión que data de mayo de 2021. La noticia llamó la atención, pues para conmemorar el estreno se reveló que habría contenido inspirado en la propiedad de PlayStation Ratchet & Clank. El indie debutó el 14 de diciembre del año pasado, pero no se dijo nada sobre los objetos cosméticos de Ratchet & Clank.

Para buena fortuna, ahora se conoce que el estudio por fin volvió a hablar de estos objetos y lo hizo poco después de que revelara una colaboración con Xbox, específicamente con Halo.

Por lo visto, las dos colaboraciones debutarán al mismo tiempo, pero se desconoce si todos los usuarios van a tener acceso a los objetos temáticos o si los de Xbox podrán conseguir solo los de Halo y los de PlayStation únicamente los de Ratchet & Clank.

Tampoco se conoce si este contenido podrá adquirirse directamente desde la tienda o si serán parte del sistema de recompensas premium del título.

Among Us se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y móviles.