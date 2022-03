Right click to necromance: el juego donde puedes pasar de uno a miles de soldados en minutos

La explosión de videojuegos indie es, sin duda, una de las mejores cosas que le ha pasado a la industria en toda su historia. La facilidad con la que millones de personas pueden crear sus propios títulos en la actualidad permite que cada día tengamos miles de nuevas opciones; sin embargo, la desventaja ahora es que muchas joyas pueden pasar desapercibidas, y es por eso que solemos recomendarte juegos gratis que quizá no has visto antes, pero que te pueden dar horas de diversión. Uno de estos es definitivamente Right click to necromance.

Este singular y simple videojuego se ha hecho ya de mucha fama entre la comunidad de juegos indie para PC. Se trata de un título muy rápido de entender y de practicar, pero difícil para dominar.

Right click to necromance pertenece a ese popular género de videojuegos que consisten en hacer más grande nuestra colonia, ejército o lo que sea que lleguemos a controlar. Probablemente hayas probado títulos como Agar.io, Mitos.is, Slither.io, etc.

La diferencia con este ejemplar es que no está basado en microorganismos, sino en verdaderos ejércitos de soldados fantásticos entre los que se incluyen también algunos seres mitológicos, como gigantes minotauros, colosos de piedra y calaveras mágicas.

¿De qué va Right click to necromance?

Tal como indica su nombre, Right click to necromance cuenta con una mecánica particular que se activa usando el clic derecho del mouse. En un primer momento, iniciaremos con apenas cinco soldados que podremos controlar indicándoles una dirección con el botón izquierdo del mouse.

Nuestra misión será acercarnos hacia otros grupos de soldados para que automáticamente entremos en batalla. La lógica es simple, si nuestro ejército es más grande y está mejor formado (hay distintos tipos de soldados) lo más probable es que nos llevemos la victoria. Una vez que un conjunto contrario queda eliminado por completo, un aviso nos indicará que podemos presionar el clic derecho para la “necromancia”. Esto simplemente significa que todos los cadáveres del enemigo volverán a la vida y ahora pasarán a formar parte de nuestra armada.

Solo con esta mecánica podremos pasarnos minutos u horas haciendo crecer nuestras tropas hasta el punto de tener una enorme milicia conformada por todo tipo de unidades y hasta monstruos. ¿Suena entretenido? En este video también lo puedes comprobar (la velocidad está acelerada):

¿Por qué te lo recomendamos?

Right click to necromance es un entretenido videojuego indie que ha sido creado con la versión personal del motor de juego Unity, esto quiere decir que su realizador no pertenece a ninguna organización con ánimo de lucro. Por ello, su videojuego es completamente gratuito y puedes descargarlo para PC desde este enlace:

https://juicybeast.itch.io/right-click-to-necromance

Otro punto a favor de este título es que puedes jugarlo con una sola mano, ya que basta con los dos botones incluidos en cualquier mouse para poder realizar todas las mecánicas que ofrece.

Aun así, si deseas apoyar a su creador eres libre de hacerlo a través del mismo link que te llevará a su perfil en itch.io. Debes saber que este divertido juego fue creado como parte de un game-jam en el Indie Speed Run de 2015, y fue realizado en apenas 48 horas.