Among Us anuncia crossover con Halo revelando la skin de Master Chief

Luego de que Among Us esté offline varios días debido a un ataque de DDoS a sus servidores, el popular juego de tripulantes e impostores está de regreso con una sorpresa que le encantará a todos los usuarios de Xbox: una colaboración con Halo que permitirá el debut de Master Chief en el videojuego.

El crossover entre los juegos de Xbox e InnerSloth fue anunciado en redes sociales por medio de un tuit, luego de que la cuenta oficial de Among Us publique una fotografía en la que aparece un tripulante llamado Spartan 117 vistiendo la skin de Master Chief y una mascota.

Este personaje se encuentra en la zona de comunicaciones y, aparentemente, está revisando las cámaras de la nave para descubrir quién sería el impostor. La fotografía está acompañada del siguiente mensaje: “Cuidado, Halo, el impostor viene por ti... muy pronto”.

Among Us muestra la skin de Master Chief, protagonista de Halo. Foto captura: Twitter

Posteriormente, la cuenta de Twitter de Xbox respondió el tuit que dice “Master Chief, ¿te importaría decirnos qué estás haciendo en esta nave?”, en este, se aprecia una imagen donde hay un segundo actor: un personaje de color verde con el nombre de “Xbox”.

Xbox responde el tuit de la cuenta de Among Us con otra imagen sobre la colaboración con Halo. Foto captura: Twitter

Finalmente, la cuenta de Xbox Game Pass también se unió a la conversación entre ambas compañías colocando el emoji de cuchillo, el cual hace referencia al impostor, y debajo se aprecia una imagen donde aparecería el supuesto asesino vestido de un color verde neón llamado XGP, como referencia al nombre del servicio de steaming de videojuegos.

Aún no se sabe cuándo llegará la skin de Master Chief de Halo a Among Us. Foto captura: Twitter

Aunque se trata de una interesante colaboración entre Among Us y Halo, las compañías que protagonizan esta unión no han compartido más detalles sobre el crossover, ya que no han revelado la fecha de lanzamiento ni cómo vamos a conseguir la skin de Master Chief en el videojuego, por lo que estaremos atentos a lo que puedan decir ambas firmas para mantenerte informado.