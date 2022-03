Zelda: Breath of the Wild 2 retrasa su estreno en Nintendo Switch hasta 2023

A inicios de marzo, Nintendo celebró el quinto aniversario de la Nintendo Switch, consola híbrida que ha sabido ganarse el corazón de los gamers debido a su amplio catálogo de juegos exclusivos, como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cuya secuela ya no llegará este año a la plataforma.

Mediante un video publicado en redes sociales de Nintendo, Eiji Aonuma, productor del videojuego, reveló los detalles que llevaron a retrasar el lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 en Nintendo Switch.

En el clip, se le escucha decir al productor que este título es ambicioso, por lo que requieren más tiempo para culminarlo. Recordemos que el RPG que tiene a Link como protagonista iba a estrenarse en algún momento de 2022, pero ya no será así.

“La aventura en esta secuela tendrá lugar no solo en el suelo como en el juego anterior, sino también en los cielos. Sin embargo, el mundo expandido va más allá y habrá una variedad aún más amplia de características que podrás disfrutar”, resaltó Aonuma.

De esta manera, el productor de Breath of the Wild 2 hace hincapié en que este juego ofrecerá una experiencia mucho más rica y compleja a los usuarios de Nintendo Switch, quienes tendrán que esperar hasta la primavera de 2023 para poder disfrutarlo.

Aunque no se detalló con exactitud cuál será la fecha de lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 en la consola híbrida, se espera que el videojuego aterrice entre los meses de marzo y junio del próximo año.