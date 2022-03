Xbox presenta su nuevo programa de terapias y rehabilitación con videojuegos para jóvenes

A pesar del estigma que existe sobre los videojuegos como una actividad nociva para las personas más jóvenes, hay todo tipo de iniciativas que se apoyan en ellos para hacer algo más que entretener. Es así que las ciencias y disciplinas encontraron en el gaming un soporte adecuado para tratar enfermedades y padecimientos, y han obtenido respuestas positivas e inmediatas de las compañías. En esta ocasión, Xbox destaca por su nuevo programa en beneficio de la salud.

Microsoft y la ONG Gamers Outreach anunciaron su alianza para crear el programa Beyond Xbox: Therapeutic Play, que funcionará como apoyo en tratamientos médicos de terapia y rehabilitación de jóvenes en distintos hospitales de Estados Unidos. Asimismo, presentaron el cortometraje “Beyond Xbox: a player like me”, en el que detallan el valor de los videojuegos como vínculo entre dos personas alejadas físicamente que comparten una condición de salud pero también están unidas por la pasión del gaming.

Con este acuerdo, Microsoft se une a la iniciativa de Gamer Outreach que ya ha instalado cientos de estaciones de videojuegos en hospitales de EE. UU. Lo anterior es parte de una estrategia de salud que busca que los videojuegos sean parte de su proceso de recuperación, así como de ligera distracción.

Xbox no es el único que forma parte de este tipo de proyectos, porque Nintendo también hizo lo mismo con estaciones de juego de Switch colocadas en distintos hospitales infantiles.