Xbox Games with Gold: todos los juegos gratuitos que podrás tener en abril

El mes de abril ya está a la vuelta de la esquina, y con ello también llegan los títulos que Microsoft brinda de forma gratuita a las personas que tengan una cuenta en su servicio de suscripción Xbox Game Pass y su programa Games With Gold.

Es por ello que en esta nota te mostraremos los videojuegos que podrás aprovechar sin pagar ningún costo y en qué fechas estarán disponibles.

Conoce la lista de nuevos ingresos a la plataforma con más de 25 millones de usuarios inscritos. Foto: Microsoft

Como ya lo mencionamos, para conseguir estos juegos solo requieres tener una cuenta de Xbox Live o Game Pass Ultimate y luego ingresar en los perfiles de cada título para “comprarlo” a costo cero.

¿Cuáles son los títulos que llegan a Xbox Game Pass en abril?

Another Sight – Disponible entre el 1 y el 30 de abril en Xbox Series X|S y Xbox One

Hue – Disponible entre el 16 de abril y el 15 de mayo en Xbox Series X|S y Xbox One

Outpost Kaloki X – Disponible entre el 1 y el 15 de abril en Xbox Series X|S, Xbox One y Xbox 360

MX vs ATV Alive – Disponible entre el 16 y el 30 de abril en Xbox Series X|S, Xbox One y Xbox 360

No obstante, recuerda que aún tienes tiempo para canjear algunos de los juegos ofrecidos durante el mes de marzo. Hasta el día 31 permanecerán disponibles The Flame in the Flood y SpongeBob’s Truth or Square, y hasta el 15 de abril lo estará Street Power Soccer.