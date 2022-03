PlayStation ofrecerá 3 nuevos servicios de suscripción para jugadores de PS4 y PS5

PlayStation Plus es el servicio de membresía premium que ofrece Sony a los usuarios de PlayStation. Lo novedoso es que cada mes podrás recibir una serie de videojuegos gratis, solo por formar parte de Plus. Sin embargo, Sony ha dado a conocer oficialmente sus nuevos servicios de suscripción que llegarán en junio para PS4 y PS5 y estarán divididos en tres niveles de pago: Essentials, Extra y Premium.

A diferencia de Plus, que tenía un precio único, estas nuevas membresías ofrecerán distintos niveles de acceso dentro de PlayStation y cada uno contará con un precio distinto. A continuación, te explicaremos en qué consiste cada uno y cuál será su precio.

PUEDES VER: La conspiración que dice que PlayStation planificó el fracaso de SEGA

Essentials

El primero y el más económico es Essentials. Este nivel ofrece los mismos beneficios que el servicio de PlayStation Plus con juegos gratuitos cada mes, descuentos y multijugador en línea. Su precio será de US$ 6.99 al mes, US$ 16.99 por tres meses y US$ 39.99 el año.

Extra

El segundo y el intermedio es Extra. Este incluirá los mismos beneficios, pero además tendrá acceso a una librería de 400 juegos de PS4 y PS5. Algunos títulos confirmados serán Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, Returnal y más. El precio de este nivel será de US$ 10.49 el mes, US$ 27.99 tres meses y US$ 66.99 el año.

Premium

Sin duda el más caro es Premium, que incluirá todos los beneficios, pero agrega 340 juegos adicionales, incluyendo títulos de PS3 vía streaming en la nube y un catálogo de juegos clásicos tanto en streaming como descarga de PS1, PS2 y PSP. Su precio será de US$ 11.99 al mes, US$ 31.99 por tres meses y US$ 76.99 al año.