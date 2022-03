One Piece Odyssey: revelan nuevo juego JRPG basado en el popular anime

One Piece, el popular anime que ya sobrepasó los 1.000 capítulos de su historia protagonizada por Luffy, realizó esta mañana del 28 de marzo una transmisión en vivo especial, donde la desarrolladora japonesa Bandai Namco Entertainment anunció One Piece Odyssey, un nuevo JRPG expansivo basado en la serie.

Aún no se conoce cómo funcionará exactamente la modalidad de combate en este juego de rol, pero se sabe que la dinámica será en mundo abierto, ya que en las imágenes se ve al héroe principal explorando varios mapas. Asimismo, se informó que llegará este año 2022 para las consolas PlayStation 4, PlayStation5, Xbox Series, y también estará disponible para PC, lo más probable desde Epic Games o Steam.

“Una tormenta, un naufragio, una isla misteriosa. ¡Espera lo inesperado en tu próxima aventura con los Sombreros de Paja!”, se puede ver en la descripción del tráiler, el cual está enfocado en resaltar el mundo del juego y mostrar varios de los personajes más populares que saldrán. Puedes ver el anuncio oficial en el siguiente video:

PUEDES VER: Among Us sufre ciberataque mundial que cierra varios de sus servidores

Los últimos juegos de One Piece que se lanzaron fueron One Piece: Pirate Warriors 4, un derivado de la serie Dynasty Warriors que fue publicado por Koei Tecmo en 2020, y One Piece: World Seeker, un título de aventuras de mundo semiabierto desarrollado por Ganbarion en 2019. Luego de estos estrenos, no se supo mucho sobre la franquicia, a excepción de las actualizaciones para las consolas más actuales.